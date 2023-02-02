يوم أسود في تبسة.. قتيل آخر اختناقا بالغاز في ظرف ساعات

لقي شاب يبلغ من العمر حوالي 30 سنة حتفه اليوم الخميس، اثر اختناقه بالغاز بمنزله العائلي بولاية تبسة.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية، فإن الضحية وجد جثة هامدة جراء استنشاقه للغاز المتسرب من مدفأة (المدفأة تشتغل بقارورة غاز البوتان وجدت غير مشتعلة، وينبعث منها الغاز) بمنزله بقرية القرارة ببلدية عين الزرقاء ودائرة الونزة.

وقد تم تحويل الجثة من الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الونزة.

وللإشارة، توفي 3 أفراد من عائلة واحدة اليوم الخميس اختناقا بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بمنزلهم العائلي بحي طريق الصفصاف ببلدية عين الزرقاء في تبسة.

ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لضحايا القاتل الصامت اليوم الخميس بولاية تبسة إلى 4 وفيات.