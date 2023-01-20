يوم أسود في تلمسان.. قتيل آخر بالقاتل الصامت في ظرف ساعات

لقي شخص حتفه أمسية اليوم الجمعة، إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون ببلدية ودائرة المنصورة ولاية تلمسان.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الضحية يبلغ من العمر 53 سنة توفي اثر استنشناقه غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بشقة، بعمارة على مستوى حي 400 سكن ببوهناق، بلدية و دائرة منصورة ولاية تلمسان.

وقد تدخلت ذات المصالح على الساعة 22سا30د، من أجل تحويل الضحية المتوفاة، إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى تلمسان .

وللإشارة، توفي شخصين اليوم الجمعة على الساعة 19سا55د، اختناقا بالغاز ببلدية الغزوات ولاية تلمسان.