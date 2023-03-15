يوم إضافي من الإضرابات في فرنسا

أعلنت النقابات في فرنسا، اليوم الأربعاء، عن يوم إضافي من الإضرابات في جميع القطاعات، تضاف إليها مظاهرات في عموم البلاد.

يأتي هذا، مع الاضرابات الجزئية التي تشهدها قطاعات النقل والطاقة والتعليم.

حيث أعلن عمال النظافة مواصلة إضرابهم لأسبوع إضافي. بينما طالب وزير الداخلية رئيسة بلدية باريس الاستدعاء الإجباري للعمال. في وقت تغرق فيه العاصمة باريس في آلاف الأطنان من القمامة.

هذا وتنطلق المظاهرات بحدود الساعة 14:00 بتوقيت باريس من ميدان ليزانفاليد إلى ساحة إيطاليا.

وتجتمع اليوم لجنتا مجلسي النواب والشيوخ اليوم في محاولة لصياغة نص توافقي لقانون التقاعد.

ومن المتوقع أن تلتئم جلسة هذه اللجنة اليوم، وفي حال توصل البرلمانيين إلى اتفاق على النص النهائي، وسيتم طرحه للتصويت في 16 مارس الجاري.

وشهدت المدن الفرنسية في 11 مارس الجاري احتجاجا عاما سابعا منذ نهاية جانفي الماضي. على إصلاح المعاشات التقاعدية الذي يقضي على وجه الخصوص برفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما.