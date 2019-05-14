يوم إعلامي بين وزارتي السياحة والعمل والضمان الإجتماعي

ينظم وزارة العمل والضمان الإجتماعي يوم إعلامي حول إجراءات الإنتساب وجوبا وإضفاء الطابع الرسمي على العمل غير المنظم في قطاع الصناعة التقليدية والحرف.

وسيشرف عليها وزير العمل والضمان الإجتماعي تيجاني حسان هدام، رفقة وزير السياحة والصناعة التقليدية، السيد عبد القادر بن مسعود.

للإشارة أبرم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، في أفريل المنصرم.

إتفاقية اطار مع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف بهدف توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة مئات الآلاف من الحرفيين المنخرطين في غرف الصناعة التقليدية والحرف عبر الوطن.

تحدّد هذه الاتفاقية كيفيات التنسيق وتبادل المعلومات بين الصندوق والغرفة، من أجل توسيع الحماية الاجتماعية إلى القطاع الغير منظم والضمان الاجتماعي لغير الأجراء.