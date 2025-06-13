يوم إعلامي حول البرنامج الوطني لاستئصال شلل الأطفال

نظّمت وزارة الصحة بالتعاون مع مكتب المنظمة الصحة العالمية بالجزائر، يوماً تقييمياً وإعلامياً، أمس الخميس، على مستوى مدرج الوزارة “بيار شوليه”، في إطار البرنامج الوطني لاستئصال شلل الأطفال.

وحسب بيان للوزارة، حضر اليوم الإعلامي، عبر تقنية التحاضر عن بعد، كافة مديريات الصحة والسكان والمؤسسات الصحية التابعة لها، بما يضمن مشاركة وطنية شاملة.

وشهد هذا اللقاء حضوراً نوعياً لخبراء اللجنة الوطنية لاستئصال شلل الأطفال. بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الصحية الوطنية والدولية والإطارات الصحية العاملين في المجال.

وتم خلال هذا اليوم التقييمي تقديم عروض مفصلة تناولت مختلف محاور البرنامج الوطني. مع التركيز على ضرورة تحسين مؤشرات أداء نظام الترصد الوبائي لحالات الشلل الرخو الحاد. والذي يُعد أحد الأركان الأساسية لضمان استمرارية خلو الجزائر من فيروس شلل الأطفال.

كما تم التطرق إلى التحديات الراهنة التي تواجه نظام الترصد والتلقيح، خاصة في ظل التحولات الوبائية العالمية. والسبل الكفيلة بتعزيز قدرات الاستجابة السريعة لأي حالة مشتبه فيها. وذلك تماشياً مع الأهداف الوطنية واستراتيجية منظمة الصحة العالمية. وكذا متطلبات المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال.

وفي ختام اللقاء، شدد المشاركون على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع الصحي. وتعزيز التكوين والدعم التقني لفائدة الإطارات الصحية. إلى جانب ضرورة مواصلة حملات التوعية والتحسيس ، بهدف حماية أطفالنا.