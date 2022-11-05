يوم إعلامي حول التسهيلات الجمركية في مجال التصدير

أعلنت المديرية العامة للجمارك، عن تنظيم يوم إعلامي الثلاثاء المقبل حول التسهيلات الجمركية الممنوحة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في مجال التصدير.

وحسب بيان للمديرية اليوم السبت، سيتم تنظيم هذا اليوم الإعلامي في مقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الكائن بالقصر القنصلي بساحة الشهداء.

ويندرج اليوم الإعلامي، ضمن سلسلة الأيام الإعلامية المنظمة بالتنسيق بين المديرية العامة للجمارك والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

ويحمل اليوم شعار “مرافقة المؤسسات من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي”. ويأتي في إطار تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي لرئيس الجمهورية. وتماشيا والنظرة الاستراتيجية الشاملة للبلاد بتكريس 2022 سنة اقتصادية بامتياز.

وتكرس فعاليات هذا اليوم الإعلامي انخراط المؤسسة الجمركية في السياسة الاقتصادية العامة. وكذا التجسيد الفعلي لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية لتشجيع الإنتاج المحلي.

وكذا الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية، وترقية الصادرات خارج مجال المحروقات، والتي تندرج في صميم محاور المخطط الاستراتيجي للجمارك الجزائرية 2022-2024.

ويأتي ذلك، من خلال سعيها الجاد إلى تقريب مصالحها، عبر كافة المستويات من المتعاملين الاقتصاديين ومهنيي التجارة الخارجية.

كما يشكل اللقاء فرصة أمام المتعاملين الاقتصاديين للتعبير عن انشغالاتهم بخصوص كافة الإجراءات الجمركية المطبقة. وكذا جملة التسهيلات الجمركية الممنوحة لفئة المصدرين.