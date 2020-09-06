يوم إعلامي حول تطبيقات الطائرات بدون طيار في مواجهة حرائق الغابات

تم اليوم عقد جلسة عمل بمقر مركز البحوث والتكنولوجيا الصناعيةبالشراقة حول إستعمال الطائرات بدون طيار في الحد من إنتشار حرائق الغابات.

وتم هذا اللقاء بحضور كل من مدير وإطارات المركز وممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمديرية العامة للغابات والحماية المدنية.

وقد سمحت هذه الفرصة للوفد الزائر من الإطلاع على تجربة المركز في صناعة الطائرات بدون طيار واستعمالاتها في مختلف التطبيقات.

بعد ذلك انتقل الوفد إلى المعهد الوطني للأبحاث الغابية حيث تم التقاط مقاطع فيديو للغابات المحيطة بالمعهد.

وتجدر الإشارة أنه سيعقد لقاءات مقبلة لتجسيد التعاون التكنولوجي بين المركز وهذه الهيئات.