يوم إعلامي مشترك بين وكالتي الأنباء وترقية الاستثمار

انطلقت أشغال يوم إعلامي من تنظيم وكالة الأنباء الجزائرية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حول دور الإعلام الوطني في مرافقة السياسة الوطنية للاستثمار والمساهمة في الترويج للجزائر كوجهة استثمارية جاذبة وتنافسية، وتعزيز جاذبية اقتصادها على المستويين الإقليمي والدولي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة.

وأشرف على هذا الملتقى، المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، سمير قايد، والمدير العام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، بحضور ممثلين عن مختلف وسائل الإعلام الوطنية ومنظمات أرباب العمل وفاعلين ومتدخلين في الشأن الاقتصادي.

ويهدف اللقاء إلى مناقشة النموذج الإعلامي الأمثل الذي يضمن مرافقة فعالة وديناميكية لجهود ترقية الاستثمار في الجزائر من خلال تطوير خطاب إعلامي موضوعي مهني واستباقي، قادر على تعزيز الثقة وبناء فضاء معلوماتي موثوق ومستدام، يدعم جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين ويساهم في ترسيخ ثقافة اقتصادية واعية لدى الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين.

ويشكل فضاء للحوار بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووكالة الأنباء الجزائرية، باعتبارها قاطرة الإعلام الوطني، من أجل بناء رؤية مشتركة حول كيفية توظيف الإعلام الوطني، التقليدي والرقمي في مرافقة سياسة الاستثمار الوطنية ودعم التحول الاقتصادي للجزائر.

وفي برنامج اللقاء، مداخلة للخبير والمستشار الاقتصادي عبد القادر سليماني حول موضوع “وضع خريطة الاستثمار لتعزيز التنمية المحلية” متبوعة بنقاش، على أن يتوج بتوصيات ومقترحات عملية تمكن من تعزيز فعالية النموذج الإعلامي الوطني في مرافقة الاستثمار والدفع بمسار الإصلاحات الاقتصادية، لتكون أرضية عمل يمكن البناء عليها لتحسين المرافقة الإعلامية لمناخ الاستثمار المحلي، لا سيما عوامل بروزه والتسويق لحوافزه وتطوير الخطاب الإعلامي الاقتصادي.

علاوة على ذلك، سيشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالتين بهدف إرساء إطار تعاون يدعم الجهود المبذولة لترقية الاستثمار في الجزائر ويبرز الفرص والمشاريع الكبرى ويعزز الشراكة بين الهيئتين، لا سيما في إطار مشروع إعلامي مشترك يتضمن ابراز وكالة الأنباء الجزائرية لمختلف التجارب الناجحة للمؤسسات الجزائرية على ضوء آليات تحفيز ودعم الاستثمار.