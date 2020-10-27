يوم الأحد 1 نوفمبر عطلة مدفوعة الأجر

الوطني
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يوم الأحد 1 نوفمبر عطلة مدفوعة الأجر
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، إن يوم الأحد القادم الفاتح من نوفمبر المصادف لعيد الثورة، عطلة مدفوعة الأجر.

وحسب بيان للمديرية اليوم الثلاثاء، تتعلق هذه العطلة، بكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو الساعة.

وأشار البيان، إلى أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.


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