يوم الثلاثاء المقبل عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن يوم الثلاثاء المقبل، المتزامن مع رأس السنة الأمازيغية، عطلة مدفوعة الأجر.

ويتعلق الأمر بكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

بالإضافة إلى مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو الساعة.

وحسب بيان للمديرية، فإنه يتعين على المؤسسات المذكورة أعلاه، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.