يوم الثلاثاء 1 ماي.. عطلة مدفوعة الأجر

سيكون، يوم الثلاثاء، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وذلك بمناسبة عيد العمال.

وجاء في بيان مشترك للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.

أنه بمناسبة عيد العمال، فإن يوم الثلاثاء1 ماي، يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وكذلك مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة.

وأشار البيان، إلى أنه يتعين على جميع المؤسسات والإدرات المذكورة سابقا اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.