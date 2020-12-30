أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، إن يوم الجمعة 1 جانفي 2021 عطلة مدفوعة الأجر.

ويأتي ذلك، لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم والساعة.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.

وتأتي هذه العطلة المدفوعة الأجر طبقا لأحكام القانون رقم 63-278المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدل والمتمم، لمتضمن قائمة الأعياد القانونية.