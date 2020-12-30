يوم الجمعة 1 جانفي 2021 عطلة مدفوعة الأجر

الوطني
  • -
  • 0
يوم الجمعة 1 جانفي 2021 عطلة مدفوعة الأجر
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، إن يوم الجمعة 1 جانفي 2021 عطلة مدفوعة الأجر.

ويأتي ذلك، لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم والساعة.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.

وتأتي هذه العطلة المدفوعة الأجر طبقا لأحكام القانون رقم 63-278المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدل والمتمم، لمتضمن قائمة الأعياد القانونية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=941466

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com