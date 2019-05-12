يوم الحسم.. “محرز” يبحث عن كتابة التاريخ و”صلاح” يحلم بـ”المعجزة” !

ستكون كل أنظار كرة القدم موجهة مساء اليوم الأحد إلى مباريات الدوري الإنجليزي وبالأخص مباراتي “مانشستر سيتي” و”ليفربول”.

“مانشستر سيتي” متصدر الترتيب العام للدوري الإنجليزي سيكون في مواجهة “برايتون” في آخر مباراة للبطولة، وسيكون على رفقاء “محرز” الفوز بالمباراة للتتويج رسميا بـ “البريميرليغ” للمرة الثانية على التوالي.

محرز يبحث عن كتابة تاريخ جديد للعرب في الدوري الإنجليزي وهو الذي منح فريقه “9 نقاط ثمينة” هذا الموسم، حينما سجل هدف الفوز أمام كل من “بورنموث” (1-0)، “توتنهام” (1-0) و “واتفورد” (2-1)، كما أنه سجل (6 أهداف) ومنح زملائه 3 تمريرات حاسمة في 26 مباراة شارك فيها هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

حيث أنه بات على بعد خطوة واحدة فقط من التتويج بلقب “البريميرليغ” للمرة الثانية في مشواره الكروي.

من جهة أخرى، يحلم رفقاء “صلاح” بالمعجزة اليوم الأحد، حينما يستضيفون نادي “وولفرهامبتون” العنيد والذي يعتبر قاهر الكبار هذا الموسم في الدوري الانجليزي.

فسيكون على رفقاء “ماني” الفوز في المباراة وانتظار تعثر “مانشستر سيتي” في مباراة أمام “برايتون” من أجل تحقيق اللقب الغائب عن خزائن “ليفربول” منذ 30 سنة.

مباريات اليوم:

برايتون – مانشستر سيتي (15:00)

ليفربول – وولفرهامبتون (15:00)