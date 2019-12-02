يوم الخميس 12 ديسمبر عطلة مدفوعة الأجر

أقرت المديرية العامة للوظيفة العمومية، الإثنين، أن يوم 12 ديسمبر الجاري، عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية.

وحسب بيان للمديرية، نقلته وكالة الأنباء، يهدف هذا الإجراء، لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت بمناسة الإنتخابات الرئاسية.

وجاء في البيان: “تبعا لإستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية، تمنح رخصة خاصة بالغياب مدفوعة الأجر لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة”.

مضيفا: “وتشمل هذه الرخصة جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم والساعة”.

وأورد البيان، أنه يتعين على المؤسسات والإدرات العمومة والهيئات والدواوين المذكورة، إتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.