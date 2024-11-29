يوم بدون سيارات في الجزائر الوسطى

تنظم بلدية الجزائر الوسطى طيلة هذا الجمعة، تظاهرة يوم بدون سيارات تحت شعار “معا من أجل بيئة سليمة”.

وتقام فعاليات هذه التظاهرة منذ الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السابعة مساء من ساحة البريد المركزي إلى ساحة موريس أودان

كما تضم التظاهرة مجموعة من النشاطات الثقافية والفنية والترفيهية.

بالإضافة إلى تنظيم ورشات في الرسم وأخرى في البيئة بهدف الحفاظ على البيئة و المحيط والتعريف بالطرق الصحيحة للغرس.

كما يقام معرض متنوع للحرف والصناعات التقليدية بمشاركة مجموعة من الحرفيين بهدف الترويج للتراث الثقافي الجزائري.