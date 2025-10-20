يوم برلماني حول مدارس أشبال الأمة غدا الثلاثاء

تنظم لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بالمجلس الشعبي الوطني، يوما برلمانيا بعنوان “تجربة مدارس أشبال الأمة، باعتبارها نموذجا وطنيا رائدا لإلهام وتطوير المدارس الوطنية”.

و يأتي هذا النشاط البرلماني في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار المؤسساتي حول إصلاح المنظومة التربوية. وتحصين الوسط المدرسي من الظواهر الاجتماعية الخطيرة. خاصة ما يتعلق بتفشي تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في أوساط المتمدرسين.

وتهدف اللجنة من وراء اختيار موضوع هذا اليوم البرلماني إلى إبراز مدارس أشبال الأمة كتجربة وطنية ناجحة استطاعت أن تجمع بين الصرامة والانضباط العسكري من جهة، والتفوق العلمي والتربوي من جهة أخرى. وتقديمها كنموذج يحتذى به لتجاوز الصعوبات التي تواجهها المدارس الوطنية.