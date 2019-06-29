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يوم بلا عامل نظافة..مبادرة تطوعية من مواطني بريكة لتنظيف المدينة

أخبار الجزائر
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يوم بلا عامل نظافة..مبادرة تطوعية من مواطني بريكة لتنظيف المدينة
بقلم حكيم ش

أقدم اليوم السبت، عدد من المواطنين ببلدية بريكة ولاية باتنة، على تنظيم يوما تطوعيا لتعويض عمال النظافة وتأدية مهمتهم في جمع القمامة

وتنظيف المحيط عرفانا بالجهود التي تبذلها هذه الفئة من المجتمع رغم الصعوبات التي تواجهها في أماكن عملهم
وإنطلقت المبادرة أمام حظيرة البلدية، مقابل الحماية المدنية، بحضور عدد كبير من أبناء المدينة وخارجها وبمختلف مناصبهم الوظيفية
مصحوبين بألبسة العمل، بهدف إعطاء صورة جيدة عن مدينة بريكة، وهو مايهدف له القائمين عن المبادرة.
ومست العملية المحاور الرئيسية للمدينة على غرار وسط المدينة، طرق بسكرة، باتنة ، سطيف، وطريق مقرة.


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