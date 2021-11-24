يوم تاريخي في السويد.. إنتخاب أول إمرأة لترأس الحكومة

عرفت السويد اليوم الأربعاء، يوما تاريخيا، حيث إنتخب البرلمان رئيسة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين ماغدالينا أندرسون، رئيسا لمجلس الوزراء والحكومة السويدية.

وبهذا، أصبحت أندرسون، أول سيدة رئيسة للحكومة فى تاريخ السويد، بعدما سبقها في المنصب ذاته 33 رجلاً.

كما تم إنتخاب ماغدالينا، خلفًا لرئيس الحزب ورئيس الوزراء الأسبق ستيفان لوفين.

ووفقا لوسائل إعلام سويدية، جاء انتخاب أندرسون، بمخاض صعب تطلب التفاوض مع حزبي الوسط واليسار بعد استقالة سلفها ستيفان لوفين.

وتوصلت أندرسون في ربع الساعة الأخير مساء أمس إلى اتفاق مع اليسار يقضى بزيادة المعاشات التقاعدية مقابل تصويت الحزب لصالحها في جلسة اليوم.

ويطبق في جلسة إنتخاب رئيس الوزراء، ما يسمى الديمقراطية السلبية. وهو ما يعنى أنه لا يتطلب أغلبية الأصوات ليتم انتخابه، وأن المطلوب فقط أن لا يكون هناك 175 صوتاً ضد إنتخابه.

وكانت نتائج التصويت 117 صوتاً بـ”نعم” و174 صوتاً بـ”لا”. كما امتنع عن التصويت 57 صوتاً مع غياب نائب واحد فى البرلمان.

وبذلك أصبحت أندرسون رئيسة للوزراء بفارق صوت واحد، فيما استقبلت أندرسون نتائج التصويت بالدموع.

وتواجه أندرسون، بعد انتخابها رئيسة للوزراء تحدى تمرير ميزانية الحكومة في البرلمان.

وحسب موقع Alkompis السويدي، فإنه من المنتظر أن تقرأ أندرسون، بيان الحكومة، يوم الجمعة المقبل، بعد الانتهاء من اختيار الوزراء فى الحكومة الجديدة.

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