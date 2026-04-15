يوم تقييمي لحكام النخبة بالمركز التقني سيدي موسى

نظمت المديرية الوطنية للتحكيم، اليوم الأربعاء، يومًا تقييميًا خاصًا بحكام النخبة، وذلك على مستوى المركز التقني الوطني بسيدي موسى، في إطار مساعيها المتواصلة للرفع من مستوى التحكيم الوطني.

ويهدف هذا اللقاء، الذي أشرف عليه رئيس لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الجزائري، عبيد شارف، إلى تقييم أداء الحكام خلال الفترة الماضية. من خلال تحليل الحالات التحكيمية ومراجعة القرارات المثيرة للجدل، إضافة إلى تقديم توجيهات تقنية من أجل تحسين مردودهم في المباريات القادمة.

كما شكل هذا اليوم فرصة لتعزيز التنسيق بين الحكام وتوحيد الرؤية التحكيمية. خاصة فيما يتعلق بتطبيق القوانين والتعامل مع تقنية الفيديو (VAR)، بما يضمن مزيدًا من العدالة داخل أرضية الميدان.