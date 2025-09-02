يوم تكويني حول تعزيز إدارة مخاطر الجريمة المالية

وخصصت الدورة التكوينية، التي نظمت أمس الاثنين، ل”تعميق فھم المخاطر وتقييمھا من طرف المؤسسات الخاضعة. وفقا للمقاربة المبنية على المخاطر. فضلا عن التطرق إلى مفاھيم تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرھاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.

نظم بنك الجزائر بالتعاون مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية يوما تكوينيا تحت عنوان “تعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بالجريمة المالية”.

وأتاح اللقاء تبادلا “مثمرا” من خلال تعزيز التنسيق وتقاسم الخبرات. حيث أبرزت المناقشات. “أھمية اعتماد مقاربة استباقية لتحديد المخاطر والتخفيف من حدتھا, مع تدعيم آليات الرقابة الداخلية للمؤسسات الخاضعة”.

وأوضح البيان أن هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار سلسلة من الدورات التكوينية التي ينظمها بنك الجزائر لفائدة البنوك و المؤسسات المالية. والمصالح المالية لبريد الجزائر, والمتمحورة حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرھاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويعتزم بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية مواصلة ھذا البرنامج التكويني قصد مرافقة المؤسسات الخاضعة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية.