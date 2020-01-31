يوم حاسم في انتظار “سليماني”

ستكون الأنظار موجهة للنجم الجزائري “إسلام سليماني”، الذي ينتظره يوم حاسم في هذا الميركاتو الشتوي.

النجم الجزائري محل اهتمام كبار الأندية الأوروبية وبالأخص “مانشستر يونايتد”، “توتنهام”، “تشيلسي” و”إنتر ميلان”.

لكن مع اليوم الأخير للميركاتو، قد يجد “السوبر سليم” في فريقه الحالي “موناكو” خاصة أن هذا الأخير يرفض فكرة التخلي عن أحد أبرز نجوم الفريق.

في سياق آخر، يعمل “الشياطين الحمر” و”إنتر ميلان” على حسم الأمور مع إدارة “ليستر سيتي”، بالرغم من أن إدارة “موناكو” هي الأخرى تطالب بـ 2.5 مليون أورو، من أجل إنهاء فترة إعارة “سليماني”.