يوم حاسم في انتظار “محرز” وزملائه !

تتجه الأنظار اليوم الإثنين إلى محكمة التحكيم الدولية “تاس”، من أجل معرفة القرار النهائي حول إمكانية مشاركة “مانشستر سيتي” من عدمها في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم قد عاقب “السيتي” بالحرمان من المشاركة في أي منافسة قارية لمدة موسمين، وهذا القرار الذي تم اعتراضه من طرف إدارة “السيتي” التي لجأت إلى محكمة التحكيم الدولية.

والجميع ينتظر قرار المحكمة بشغف لما سيكون له من تأثيرات على تشكيلة “بيب غوارديولا”، فعدد من اللاعبين قد يغادروا الفريق في حالة التأكيد على عقوبة الاتحاد الأوروبي وأولهم سيكون البلجيكي “كيفين دي بروين”.