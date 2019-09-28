يوم دراسي لتطوير تكنولوجيات الاعلام والاتصال في قطاع العمل

يشرف وزير العمل والتشغيل، اليوم السبت، على أشغال اليوم الدراسي حول تعزيز وتطوير الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع.

وسيكون اليوم الدراسي، تحت شعار: ” تكنولوجيا المعلومات والاتصال في خدمة المواطن”.

ويهدف هذا اللقاء، الذي يكون تحت إشراف،تيجاني حسان هدام، إلى التعريف بالإجراءات والحلول المعلوماتية التي تم تطويرها من طرف القطاع.

وهذا، من أجل تحسين إدارة الهيئات تحت الوصاية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

ومن بينها خدمات الرقمنة الرامية إلى مرافقة المنتسبين للضمان الاجتماعي وطالبي العمل.

وسيتطرق إلى الآفاق المستقبلية لهذه الحلول المعلوماتية من أجل الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات المواطنين.