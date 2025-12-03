يوم دراسي للمتربصين من مدرسة الدرك الوطني بيسر

نظمت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يوما دراسيا لفائدة متربصين من الضبطية القضائية لمدرسة الدرك الوطني بيسر. وذلك في إطار مواصلة تنفيذ نشاطاتها التكوينية والتحسيسية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وحسب بيان لذات الهيئة، فإن اليوم الدراسي الذي نظم أمس الثلاثاء، بمقر السلطة، “خصص لفائدة ثلاثين متربصا من الضبطية القضائية لمدرسة الدرك الوطني بيسر. تم خلاله تقديم مداخلات أشرف عليها إطارات من السلطة العليا”.

وفي هذا الصدد، تم تقديم مداخلات تتعلق “بالإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد وعرض محتوى مؤشر النجاعة (نزاهة). باعتبارها أداة لتقييم جهود المؤسسات العمومية في مجال مكافحة الفساد ودعامة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”.

كما تم خلال ذات اليوم الدراسي التطرق إلى “إجراءات التبليغ عن الفساد في إطار القانون 22-08. التحريات الإدارية والمالية في الإثراء غير المشروع للموظف العمومي وإجراءات التصريح بالممتلكات”.

