قناة النهار يوم دون سيارة .. فرصة العائلات للتنزه في العطلة الشتوية بقلم قناة النهار نشر في 30 ديسمبر 2022 - 16:42 تنزه شارك غرِّد أرسل 35 0 يوم دون سيارة .. فرصة العائلات للتنزه في العطلة الشتوية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QCzKM اقرأ أيضا "يحيى طبيش: "في الواقع يعرفوني اكثر من المواقع لهذا السبب قناة النهار 15 ديسمبر كنفدرالية "سيبا" تكرم قناة النهار لجهودها في مرافقة الفلاحين قناة النهار 23 ديسمبر رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية التركي قناة النهار 11 ديسمبر طالع هابط: مواطن بتيارت من سكان مناطق الظل يستغيث بسبب غياب الكهرباء قناة النهار 25 ديسمبر "محمود بلميلود:" لكان الحجار دير جبال الصعوبات دير رجال".. قناة النهار 28 ديسمبر درجات حرارة مرتفعة على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 24 ديسمبر أجواء باردة ليلة اليوم على هذه المناطق قناة النهار 17 ديسمبر رئيس الجمهورية: لايزال الوقت مبكرا جدا للحديث على ترشحي للعهدة الثانية قناة النهار 22 ديسمبر أجواء غائمة وتساقط للأمطار على هذه المناطق قناة النهار 20 ديسمبر الرئيس تبون يشيد بالصناعات العسكرية الميكانيكية.. نسعى لتجسيد صناعة حقيقية وبركانا من التركيب فقط قناة النهار 13 ديسمبر