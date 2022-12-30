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قناة النهار

يوم دون سيارة..مبادرة للترفيه عن العائلات في العطلة المدرسية

بقلم قناة النهار
يوم دون سيارة..مبادرة للترفيه عن العائلات في العطلة المدرسية
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يوم دون سيارة..مبادرة للترفيه عن العائلات في العطلة المدرسية

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