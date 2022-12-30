قناة النهار يوم دون سيارة..مبادرة للترفيه عن العائلات في العطلة المدرسية بقلم قناة النهار نشر في 30 ديسمبر 2022 - 15:52 بيئة شارك غرِّد أرسل 57 0 يوم دون سيارة..مبادرة للترفيه عن العائلات في العطلة المدرسية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WlqMj اقرأ أيضا حسين أشيو: سبب خسارة المغرب هي خيارات الركراكي الخاطئة و عدم جاهزية اللاعبين قناة النهار 14 ديسمبر دلال خير: معاناة مع المرض دامت سنوات طويلة تعيشها إمرأة تطلب العلاج قناة النهار 23 ديسمبر برج الكيفان .. طرق محفورة تتحول إلى برك كبيرة في فصل الشتاء قناة النهار 23 ديسمبر طلبة جامعيون يطورون فكرة حاوية القمامة الذكية بسكيكدة قناة النهار 21 ديسمبر أجواء شبه صيفية على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 25 ديسمبر نهاية المعاناة بـ 5 بلديات بعد ربطها بشبكة الغاز الطبيعي بالمدية قناة النهار 12 ديسمبر النهار تتفقد ضـ.ـحايا حادث المرور بالنعيمية ولاية تيارت قناة النهار 22 ديسمبر الرئيس تبون: لأول مرة في التقاليد الانتخابية.. فضلت تكون التزامات مكتوبة وليس وعود قناة النهار 22 ديسمبر وزير الصناعة : " سنحقق الإكتفاء الذاتي ونصبح دولة مصدرة للدول المجاورة الإفريقية والعربية" قناة النهار 15 ديسمبر أمطار مرتقبة بداية من مساء الغد على هذه المناطق قناة النهار 13 ديسمبر