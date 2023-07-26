يوم عاشوراء عطلة مدفوعة الأجر

سيكون يوم العاشر من محرم 1445 هجري، الموافق لـ28 جويلية 2023، عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة يوم عاشوراء.

وحسب ما أفادت به المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري اليوم الأربعاء في بيان لها، سيوافق يوم عاشوراء، بعد غد الجمعة.

وجاء في بيان لذات الهيئة: “بمناسبة يوم عاشوراء، وطبقا لأحكام القانون رقم 63- 278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم. المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم. فإن يوم الجمعة العاشر من محرم 1445 هجري. الموافق لـ28 جويلية 2023. يكون يوم عطلة مدفوعة الأجر”.

وأضاف البيان، أنه يستفيد من هذه العطلة، كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي. بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

وأشار البيان إلى أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.