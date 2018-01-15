سلّطت قناة “النهار” اليوم الإثنين، عبر برامجها الإخبارية الضوء على ظاهرة عرفت انتشارا واسعا في الفترة الأخيرة.
وهي الهجرة غير الشرعية أو كما تعرف بـ “الحرڨة”، حيث أصبح اليوم الشباب همهم الوحيد هو الوجهة إلى أوروبا عبر قوارب الموت.
للإشارة، سينقل اليوم المفتوح حول موضوع “الحرڨة” شهادات حصرية لحراڨة وعائلات فقد فلذات كبدها.
فتابعونا عبر قناة “النهار” أول قناة إخبارية في الجزائر.
التعليقات (2)
الحرقة جرم في حق النفس ولكن الدافع جريمة في حق الانسانية اتمنى النشر في قناتكم المحترمة
tout d’abord, la question qu’il faut se poser avant d’aborder se sujet, qu’elles sont les raisons qui pousse les Algérien a quitter leur pays ? avec ou sans papier notamment ELHARGA c’est a partir delà qu’on puisse régler se phénomène