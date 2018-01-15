سلّطت قناة “النهار” اليوم الإثنين، عبر برامجها الإخبارية الضوء على ظاهرة عرفت انتشارا واسعا في الفترة الأخيرة.

وهي الهجرة غير الشرعية أو كما تعرف بـ “الحرڨة”، حيث أصبح اليوم الشباب همهم الوحيد هو الوجهة إلى أوروبا عبر قوارب الموت.

للإشارة، سينقل اليوم المفتوح حول موضوع “الحرڨة” شهادات حصرية لحراڨة وعائلات فقد فلذات كبدها.

فتابعونا عبر قناة “النهار” أول قناة إخبارية في الجزائر.