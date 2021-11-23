يونايتد يبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال ومُعاناة ماندي تتواصل

بلغ سهرة اليوم الثلاثاء فريق مانشستر يونايتد الانجليزي بصفة رسمية الدور ثمن النهائي من منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

تأهل يونايتد جاء بعد الفوز على المُضيف فياريال الإسباني على ملعب “لاسيراميكا” بهدفين دون رد.

سجل رونالدو الهدف الأول للشياطين الحمر في الدقيقة ال78 قبل أن يُضيف سانشو الثاني في الدقيقة 90.

وبعد هاته المواجهة التي تدخل لحساب الجولة ال5 من دور المجموعات تصدر يونايتد المجموعة ب10 نقاط.

المواجهة عرفت غياب المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي الذي لازم مقاعد بدلاء الغواصات الصفراء طيلة أطوار اللقاء.