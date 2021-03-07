يونايتد يُوقف قطار السيتي ويحسم داربي مانشستر

الرياضة
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يونايتد يُوقف قطار السيتي ويحسم داربي مانشستر صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تغلب أمسية اليوم الأحد فريق مانشستر يونايتد على غريمه مانشستر سيتي في داربي مدينة مانشستر بنتيجة هدفين دون رد.

المواجهة التي جرت بملعب الإتحاد لحساب الجولة ال28 من الدوري الانجليزي الممتاز عرفت مُشاركة رياض محرز طيلة أطوارها.

سجل ثنائية الشياطين الحمر اللاعب برونو فيرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة ال2 ولوك شو في الدقيقة ال50.

وبهذه الهزيمة أوقف مانشستر يونايتد المسيرة الذهبية لغريمه السيتي الذي فاز في آخر 21 مُباراة خاضها في كل المُنافسات.

هذا كما استعاد زملاء راشفورد المركز الثاني في الترتيب ب54 نقطة بفارق 11 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.


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