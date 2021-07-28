يونس المنفي: تطرقت مع الرئيس تبون إلى مختلف سبل التعاون بين البلدين وفتح المعابر

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، أنه حظي باستقبال من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء.

وأضاف يونس المنفي، عقب مراسم الإستقبال، أنه تطرق رفقة الرئيس تبون إلى التاريخ المشترك والجهاد المشترك بين البلدين. مضيفا أنه سعدنا بما سمعناه من الرئيس تبون بخصوص الدعم الكامل من أجلا الوصول الى انتخابات برلمانية ورئاسية. يستطيع الشعب الليبي أن يختار من ينوب عنه.

وأوضح المنفي، أنه تم التطرق إلى قضايا مختلفة مشتركة حول التعاون الجزائري الليبي والجنوب اللليبي وتحدثنا عن فتح المعابر وهو مهم جدا لليبيين. مشيرا إلى أن ليبيا تتطلع لدور الجزائر الذي يساهم في المصالحة الوطنية التي هي من أهم النقاط للإتفاق السياسي حتى نصل الى إنتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية. مشيرا إلى أننا “نسعى للتعاون الفني والامني المشترك. خاصة وأن الجزائر تقف دائما امام الشعب الليبي”.