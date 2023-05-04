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الرياضة

يونس بداني:”مواجهة الكونغو بمثابة نهائي وسندخل المباراة بعزيمة الفوز”

بقلم فيصل زيان بوزيان
يونس بداني:”مواجهة الكونغو بمثابة نهائي وسندخل المباراة بعزيمة الفوز”
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عبّر لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، يونس بداني، عن أهمية مواجهة الكونغو، برسم الجولة الثالثة، لكأس إفريقيا للناشئين.

وصرح بداني، اليوم الخميس، على هامش الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة:”المباراة ستكون قوية ضد منتخب الكونغو”.

وأضاف لاعب الخضر:” المواجهة بمثابة نهائي بالنسبة لنا، فهي مهمة جدا لحسم التأهل وسندخلها بعزيمة الفوز”.

وتابع اللاعب بداني:”يجب دائما النهوض بعد السقوط و خسارة السنغال تعلمنا منها، لا تزال مواجهة ضد الكونغو وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز”.

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