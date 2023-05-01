يونس بن علي: “مواجهة السنغال مهمة ونريد الفوز بها”

أكد لاعب المنتخب الوطني، لفئة أقل من 17 سنة، يونس بن علي، أهمية مباراة الغد المرتقبة أمام منتخب السنغال في الجولة الثانية من مجموعات “كان” أقل من 17 سنة المقامة بالجزائر.

وفي ندوة صُحفية نشّطها اليوم الإثنين، رفقة الناخب الوطني، أرزقي رمان، أوضح لاعب نادي نانت الفرنسي،: “مباراة الغد جد مهمة في دور المجموعات، ونحن جد مركزين مثلما كان عليه الأمر أمام السنغال”.

كما أوضح ذات المتحدث، بأنه لم يتعود على اللعب أمام حضور جماهيري كبير، مبرزا بأن هذا الأمر لن يشكل ضغطاً على اللاعبين، والمنتخب سيلعب بطريقته المعهودة لتحقيق فوز جديد.