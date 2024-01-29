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الرياضة

يونس بن علي يخوض تجربة جديدة بسلوفينيا

بقلم فيصل زيان بوزيان
يونس بن علي يخوض تجربة جديدة بسلوفينيا
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إلتحق لاعب المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة، يونس بن علي، أمس الأحد، بصفوف نادي تابور سيزانا السلوفيني.

وأعلنت إدارة النادي السلوفيني، أمس الأحد، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، عن تعاقدها مع لاعب نانت الفرنسي السابق.

وسينضم لاعب المنتخب الوطني بن علي، إلى صفوف نادي تابور سيزانا، في فئة أقل من 19 سنة.

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