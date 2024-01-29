يونس بن علي يخوض تجربة جديدة بسلوفينيا
بقلم فيصل زيان بوزيان
إلتحق لاعب المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة، يونس بن علي، أمس الأحد، بصفوف نادي تابور سيزانا السلوفيني.
وأعلنت إدارة النادي السلوفيني، أمس الأحد، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، عن تعاقدها مع لاعب نانت الفرنسي السابق.
وسينضم لاعب المنتخب الوطني بن علي، إلى صفوف نادي تابور سيزانا، في فئة أقل من 19 سنة.
✍️ | Younes Benali je nova okrepitev rdeče-črnih na sredini igrišča. 17-letni Younes prihaja iz nogometne šole FC Nantes, ob tem pa je zbral tudi 11 nastopov za alžirsko reprezentanco do 17 let.
Younes, dobrodošel!💪#VsiSmoEnoBratZaBrata🔴⚫️ #EnTabor #WelcomeYounes pic.twitter.com/71OJacBD5j
— NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) January 28, 2024
رابط دائم : https://nhar.tv/dWFOe