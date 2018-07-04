يونس كولخير يمضي لـ 3 سنوات في شبيبة الساورة

خلّف انفجار داخل شقة في الطابق الأول بعمارة تقع بشارع طنجة ببلدية الجزائر الوسطى صبيحة اليوم الأربعاء، 4 إصابات متفاوتة الخطورة.
حسبما أكّده المكلف بالإعلام على…
نشرت إدارة حديقة الحامة بالجزائر العاصمة، منشورا لفائدة زوار الحديقة والراغبين في ممارسة رياضة "الجري" فرادى أو جماعات.
وينص المنشور المعنون"كإعلان لفائدة الزوار"، أن كل زائر…
سطرت مصالح الحماية لولاية وهران برنامجا خلال هذا الصيف لحماية المحيط الغابي من الحرائق عن طريق مخطط مدروس.
وبحسب مديرية الحماية المدنية فإن الخطة المراد العمل…
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