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يونس كولخير يمضي لـ 3 سنوات في شبيبة الساورة

الرياضة
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يونس كولخير يمضي لـ 3 سنوات في شبيبة الساورة
بقلم مهدي بوشتة

انضم وسط ميدان نادي أولمبي المدية، يونس كولخير، إلى شبيبة الساورة اليوم الأربعاء بعدما توصل لاتفاق مع إدارة الفريق.


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