يونس نموشي: “إن شاء الله سنرفع الراية الوطنية بطوكيو

كشف الملاكم الجزائري، يونس نموشي، عن تفاصيل النزال الذي فاز به أمام الأوغندي “سيموجو كافوما دافيد” في الدور السادس عشر لفئة 75 كلغ بالألعاب الأولمبية طوكيو 2020

وتحدث يونس نموشي عن تفوقه أمام الملاكم الأوغندي في تصريح للصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الجزائرية على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك قائلا:

“فزت في الجولة الأولى أمام منافس أعرفه جيدا، حيث سبق لي وأن تفوقت عليه في التصفيات في الدور نصف النهائي بالسنغال، حيث كان يبحث عن الإنتقام ودخل بكل قوة، لكن الحمد لله تمكنت من تسيير المباراة بفضل نصائح المدربي، وفزت عليه بطريقة أحسن من نزال السنغال، وإن شاء الله سنرفع الراية اللوطنية”.