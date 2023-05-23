يونغ أفريكانز يعلن عن تأخير مواجهة اتحاد العاصمة

أعلن نادي يونغ أفريكانز التنزاني، عن تأخير مواجهته لاتحاد العاصمة ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المقررة يوم الأحد المقبل.

وكان مبرمجا أن تنطلق مباراة ذهاب النهائي، بملعب “بن جامين مكابا” بدار السلام. بداية من الساعة الـ 14:00، غير أن الفريق التنزاني. كشف عبر حسابه على “فيسبوك” بأن اللقاء سينطلق ليلا بداية من الساعة 20:00.

وانطلقت عملية بيع تذاكر دخول المباراة أمس الاثنين حيث تراوحت الأسعار ما بين 2 و40 أورو.

ويذكر أن مباراة إياب نهائي “الكاف” ستلعب بالجزائر، يوم الـ 3 من شهر جوان الداخل، بملعب 5 جويلية 1962 على الساعة 20:00.