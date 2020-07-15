“يونيسف” تحتفل مع أطفال الجزائر بيومهم الوطني

احتفلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة عبر فرعها “يونيسف الجزائر”، اليوم الأربعاء، مع أطفال الجزائر بمناسبة يومهم الوطني الموافق لـ 15 جويلية من كل سنة.

وهنأت “يونيسف الجزائر” أطفال الجزائر بيومهم الوطني واضعة شعارا جديدا عبر صفحتها الرسمية في “الفايسبوك” تحت مسمى “يونيسف لكل طفل”.

مؤكدة على ضرورة احترام إتفاقية حقوق الطفل المتبناة منذ أكثر من 30 سنة من طرف قادة العالم والمتمثلة في عدة نقاط تُعنى بالحفاظ على البراءة من كل أشكال الخطر.

وتتمثل هذه النقاط في المصلحة الفضلى للطفل بحمايته من التمييز أو العقاب القائم عن الوضعية القانونية والأنشطة والآراء المعبر عنها من طرف أوليائه أو معتقداتهم والأوصياء الشرعيين له أو أفراد أسرته.

بالإضافة إلى الحق في الإسم والجنسية بتسجيل الأطفال عند ولادتهم