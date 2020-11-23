يونيسيف: توزيع 2 مليار لقاح لمكافحة فيروس كورونا مطلع العام المقبل

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” اليوم الإثنين، توزيع قرابة 2 مليار جرعة من اللقاحات لمكافحة فيروس كورونا للدول الفقيرة.

وقالت “اليونيسيف” إنها تعمل رفقة أكثر من 350 شركة طيران وشحن لإيصال اللقاحات مطلع العام القادم في عملية عملاقة.

بالإضافة إلى أكثر من مليار إبرة إلى الدول الفقيرة، من بينها اليمن وأفغانستان وبوروندي، كجزء من برنامج “كوفاكس”العالمي لمكافحة الوباء.

وتقود جهود “كوفاكس” كل من شركة “جافي ” للقاحات ومنظمة الصحة العالمية وتحالف “المبادرات لمكافحات الأوبئة”.

ويهدف البرنامج أساسا إلى منع حكومات العالم من إحتكار اللقاحات والتركيز على منح اللقاح أولا للأكثر عرضة في كل دولة.

ويعد دور “اليونيسيف” أساسيا في برنامج “كوفاكس” كونها أكبر هيئة مسؤولة عن شراء اللقاحات في العالم، إذ تعمل روتينيا على شراء قرابة 2 مليار جرعة من لقاحات المناعة سنويا نيابة عن حوالي 100 دولة.