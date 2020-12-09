يونيسيف: لا علاقة بين فتح المدارس وارتفاع إصابات كورونا وندعو لاستمرار التدريس

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، من استمرار الضرر الذي يلحق بالتعلم مع ارتفاع عدد الأطفال المتضررين من إغلاق المدارس.

وقالت في بيان لها إن إغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا على المستوى العالمي بلغ نسبة 38% في نوفمبر.

وأفادت أنه أثر بشكل كبير على التقدم المحرز في عملية تعلم 90 مليون طالب على مستوى العالم.

وبلغ عدد الأطفال خارج مقاعد الدراسة، اعتبارا من 1 ديسمبر، ما يقرب من 1 من بين كل 5 تلاميذ على مستوى العالم.

أي ما يعادل 320 مليونا – بزيادة قدرها 90 مليونا تقريبا منذ 1 نوفمبر.

في المقابل، تشير يونيسف إلى أن شهر أكتوبر شهد انخفاضا في عدد تلاميذ المدارس المتأثرين بإغلاق المدارس.

وحسب المدير العالمي للتعليم في منظمة يونيسف، روبرت جينكينز، فتشير الأدلة إلى أن المدارس ليست المحرك الرئيسي لهذه الجائحة.

وأكدت يونيسف أنه عندما تغلق المدارس، يكون الأطفال عرضة لخطر فقدان التعلم ونظام الدعمم.

وأضافت يونيسف “العديد من المدارس تغلق أبوابها بدون مبرر، وبدون التركيز، على اتخاذ الخطوات اللازمة لجعلها آمنة من كورونا”.

أظهرت دراسة عالمية حديثة، اشتملت بيانات من 191 دولة، عدم وجود ارتباط بين وضع المدارس ومعدلات الإصابة بكوفيد-19 في المجتمع.

وحثت يونيسف الحكومات على إعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لجعلها آمنة قدر الإمكان.