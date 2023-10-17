يونيسيف: مئات الجثث تحت الأنقاض في غزة

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن مئات الجثث تحت الأنقاض في غزة ويجب انتشالها. حتى لا تتحول إلى أزمة صحية.

وأضاف المتحدث، أن المئات من الأطفال الأبرياء قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف على غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن احتياطيات الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة ستنفذ خلال 24 ساعة. فيما حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز. من خطورة الوضع “اللا إنساني” غير المسبوق في غزة ونفاد الإمدادات الأساسية.