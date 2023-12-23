يونيسيف: 80% من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن أكثر من 80% من الأطفال في قطاع غزة “يعانون من فقر غذائي حاد”.

وأفادت المنظمة -في بيان أصدرته بأن تقديراتها تشير إلى أنه في الأسابيع المقبلة سوف يعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل. دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم.

وذكرت أن هذه النتائج تشير إلى أن جميع الأطفال دون الخامسة في قطاع غزة والمقدر عددهم 335 ألف طفل. معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة التي كان يمكن الوقاية منها لولا استمرار تزايد خطر المجاعة.

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