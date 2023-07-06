يوهان بولي: “براهيمي ساعدني في الانضمام للغرافة وسعيد باللعب معه مجددا”

كشف الإيفواري يوهان بولي، الدور الذي لعبه الدولي الجزائري ياسين براهيمي، في انضمامه لنادي الغرافة هذا الصيف.

وصرح بولي، خلال تقديمه من إدارة الغرافة: “براهيمي لعب دورا في انضمامي للغرافة بعدما أكد لي الطموح الكبير للفريق”.

كما أضاف: “وجود لاعب مثل براهيمي، سيساعدني كثيرا، وأنا سعيد للغاية للعب إلى جانبه مجددا، وباقي العناصر الشابة التي تملك مستقبلا”.

يذكر أن يوهان بولي، سبق له مجاورة النجم الجزائري ياسين براهيمي، عندما كان هذا الأخير لاعبا لنادي الريان.