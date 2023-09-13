يوهمهم بالذهاب إلى تركيا.. هكذا نصب صاحب وكالة سياحية على زبائنه

مثل، ظهر اليوم الأربعاء، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة 5 مواطنين من اجل الاستماع إليهم. بعد ان قدموا شكوى رسمية لتعرضهم للنصب و احتيال من طرف صاحب وكالة سفر للسياحة عبر مواقع التواصل الا جتماعي الاستغرام. بعدما تواصل معهم صاحب الوكالة عن طريق الانترنت.ط

حيث قاموا بدفع له مبلغ 45 مليون سنتيم بهدف السفر الى تركيا لمدة 5 ايام . و بعد مدة زمنية معينة تسلم صاحب الوكالة المبلغ. عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به مع الوثائق اللازمة. من اجل تاشيرة الدخول الى تركيا و لكنه فر و لم يعد له اي اثر. في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق في هذه القضية .