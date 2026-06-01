يوهمون ضحاياهم بأنهم تابعون لبريد الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية بتيبازة

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتيبازة من تفكيك عدة شبكات إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تنشط هذه الشبكات عبر عدة ولايات من الوطن. وجاءت العملية بناء على شكاوى مواطنين تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال وسلب أموالهم من طرف أشخاص يوهمونهم بأنهم تابعون المؤسسة بريد الجزائر.

لتفتح مصالح الدرك تحقيقًا في القضية، واستغلالا للتحريات التقنية تم التوصل إلى أفراد الشبكات وتحديد مكان تواجدهم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، وتمديد الاختصاص إلى عدة ولايات من الوطن. تم توقيف أفراد الشبكة المتكونة من 9 أفراد. مع حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 130.000 دج، وخزانة حديدية مدمجة مشفرة. وصكوك بريدية ووصول عمليات لسحب وتحويل أموال، و7 هواتف نقالة.

وفتحت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتيبازة تحقيقا في القضية من أجل جنحة تكوين جماعة إجرامية لغرض النصب والاحتيال وسلب مال الغير باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. جنحة إدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو التعديل بطريق الغش بالمعطيات. جنحة بحث أو توفير أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة عن طريق منظومة معلوماتية. جنحة حيازة أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها لهذه المعلومات. وجنحة جمع أو معالجة بطريقة غير مشروعة معطيات ذات طابع شخصي دون موافقة أو ترخيص. جنحة انتحال صفة محددة قانونا.

وسيتم تقديم جميع الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.

