يوهمون ضحاياهم بأنهم تابعين لبريد الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية بتيبازة

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتيبازة، من تفكيك عدة شبكات إجرامية مختصة في النصب والإحتيال على المواطنين باستخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال.

وحسب بيان لذات المصالح، تنشط هذه الشبكات عبر عدة ولايات من الوطن. وجاءت العملية بناء على شكاوى عدة مواطنين تفيد بتعرضهم للنصب والإحتيال وسلب أموالهم من طرف أشخاص يوهمونهم بأنهم تابعين المؤسسة بريد الجزائر.

ليتم مباشرة فتح تحقيق في القضية واستغلالا للتحريات التقنية تم التوصل إلى أفراد الشبكات وتحديد مكان تواجدهم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تمديد الإختصاص إلى عدة ولايات من الوطن. أين تم توقيف أفراد الشبكة المتكونة من 09 أفراد مع حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 130.000 دج، وخزانة حديدية مدمجة مشفرة، صكوك بريدية ووصول عمليات لسحب وتحويل أموال، و07 هواتف نقالة.

وفتحت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتيبازة تحقيقا في القضية من أجل جنحة تكوين جماعة إجرامية لغرض النصب والاحتيال وسلب مال الغير باستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال. جنحة إدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو التعديل بطريق الغش بالمعطيات. جنحة بحث أو توفير أو الإتجار في معطيات مخزنة أو معالجة عن طريق منظومة معلوماتية جنحة حيازة أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها لهذه المعلومات. وجنحة جمع أو معالجة بطريقة غير مشروعة لمعطيات ذات طابع شخصي دون موافقة أو ترخيص جنحة انتحال صفة محددة قانونا.

وسيتم تقديم جميع الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور