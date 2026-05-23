يوهمون ضحاياهم بالزواج والعمل بالخارج.. نداء حول جماعة إجرامية

أعلنت مصالح أمن سطيف، أن الأشخاص المدعوين (ع م هـ)، و(ج ف)، و(ب ع)، و(غ ع ق)، و(رك)، و(ع ر)، و(زاب)، و(رم)، و(لي)، و(اِح)، و(ب ع ر)، و(ص ب) مشتبه فيهم في قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة.

وحسب بيان لذات المصالح، فالمعنيين، مشتبه فيهم في قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة. محددة البنية ذات طابع عابر للحدود الوطنية من اجل الحصول على منافع مادية. وجنحة النصب على مجموعة تزيد على 3 أشخاص، وجنحة تبييض الأموال، وجنحة انتحال اسم الغير.

ويقوم المشتبه فيهم بإنشاء حسابات عبر مختلف المنصات الالكترونية على شبكة الانترنت يسيرها رعايا أجانب تعنى بعروض الزواج، العمل أو الهجرة إلى خارج الوطن. ثم إيهام ضحاياهم عن طريق الاتصال بهم بحسابات واتساب مرتبطة بأرقام دول أجنبية بالاستفادة من تلك العروض والحصول على هدايا ثمينة.

ثم يطلبون منهم دفع مبالغ مالية معتبره تتمثل في مصاريف الجمركة ورسوم الشحن والتوصيل وغيرها. وهذا من خلال الاستعانة بأشخاص ينتحلون صفة موظفين بالقنصليات الأجنبية بالجزائر. ومن ثم الاستيلاء على تلك الأموال بمجرد تحويلها إلى حسابات بريدية خاصة بمواطنين جزائريين.

وفي هذا الصدد توجه نيابة الجمهورية لدى محكمة سطيف ومصالح أمن ولاية سطيف، نداءً لكل شخص وقع ضحية نصب. أو تعامل مع المشتبه فيهم المذكورين أعلاه. الاتصال بنيابة الجمهورية لدى محكمة سطيف.



