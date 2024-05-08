يوهمون ضحاياهم ببيعهم سيارات جديدة وتسليمها في وقت وجيز.. الإطاحة بعصابة خطيرة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي السمار بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس، بالعاصمة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية، مختصة في التزوير واستعمال المزور والنصب والإحتيال.

وحسب بيان لذات المصالح، جاءت العملية بعد ورود معلومات إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي السمار مفادها وجود عصابة إجرامية تنشط في مجال التزوير واستعمال المزور والنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث تقوم العصابة بإيهام الضحايا بتسليمهم سيارات جديدة في وقت وجيز مقابل مبالغ مالية معتبرة، مع تسليمهم بطاقات تسجيل مؤقتة مزورة.

وبعد التحقيق المعمق تم تحديد هوية أفراد العصابة وبعد استخدام التقنيات الخاصة في التحري تم إلقاء القبض عليهم.

ومكنت العملية من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز ملفات قاعدية، وثائق مزورة، وثائق مهيئة للتزوير، أختام مزورة. بالإضافة إلى حجز سيارة كانت تستعمل في النشاط الإجرامي.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية.