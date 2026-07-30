يوهم ضحاياه بفك السحر وقراءة الغيب.. شرطة وهران تطيح بمشعوذ

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي حاسي بونيف التابعة لأمن دائرة بئر الجير بأمن ولاية وهران. من وضع حد لنشاط شخص في العقد الخامس من العمر كان يمارس أعمال السحر والشعوذة والعرافة والتنبؤ بالغيب. مستغلا ضحاياه للإيقاع بهم وسلب أموالهم.

وجاءت العملية إثر استغلال معلومات دقيقة تفيد بتحويل المشتبه فيه أحد المساكن إلى وكر لممارسة هذه الأنشطة غير القانونية بوهران. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية والتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة إقليميا. نفذت عناصر الشرطة عملية مداهمة للمكان أسفرت عن توقيف المشتبه فيه.

ومكنت العملية من حجز كمية من العقاقير والخلطات مجهولة المصدر كانت تستعمل في طقوس السحر والشعوذة. إلى جانب معدات وأدوات مختلفة مخصصة لممارسة هذه الأفعال. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل.

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