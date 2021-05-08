“يويفا” تُشيد بالأسطورة ماجر.. وتتساءل:”هل يُكررها محرز؟”

أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة لقدم “يويفا”، بالأسطورة رابح ماجر وماقدمه مع بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

حساب “يويفا” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر فيديو هدف ماجر بالعقب الذهبي في النهائي التاريخي ضد بايرن ميونيخ.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”أول هداف إفريقي في نهائي مُنافسة دوري أبطال أوروبا هو جزائري.. وذلك في 1987 عندما دخل رابح ماجر خانة الأساطير”.

وتساءل الحساب:”هل تظنون أن رياض محرز سيفعل نفس الشيء في النهائي الذي سيُلعب بين مانشستر سيتي وتشلسي”.